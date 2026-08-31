Beşiktaş'ta Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
İstanbul Beşiktaş'ta seyir halindeyken yanan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İstanbul Beşiktaş'ta seyir halindeyken yanan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
TEM Otoyolu'nun Levent ayrımında, İ.Y. idaresindeki 34 ELF 566 plakalı otomobilin kaputundan dumanlar yükselmeye başladı.
Durumu fark eden sürücünün yolun kenarına çektiği otomobil yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA