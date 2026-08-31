Haberler

Beşiktaş'ta Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Beşiktaş'ta seyir halindeyken yanan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İstanbul Beşiktaş'ta seyir halindeyken yanan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

TEM Otoyolu'nun Levent ayrımında, İ.Y. idaresindeki 34 ELF 566 plakalı otomobilin kaputundan dumanlar yükselmeye başladı.

Durumu fark eden sürücünün yolun kenarına çektiği otomobil yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
Mekke Anlaşmasının İstanbul'daki ilk toplantısı sona erdi! Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi

İstanbul'da Netanyahu'nun uykularını kaçıracak zirve
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fener'e mi geliyor? Ferdi Kadıoğlu için resmi açıklama

Ve beklenen açıklama geldi!

Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi istenmeyen görüntüler

Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi istenmeyen görüntüler
Türkiye'de 3 ay tatil yaptı! ABD'ye tam 16 adet valizle geri döndü

Tası tarağı toplayıp tam 16 adet valizle ABD'ye gitti
Maltepe Sahili’nde pes dedirten görüntü: Sahil ortasında sırt tıraşı

Sahilde yaptıkları yok artık dedirtti: Onca insanın arasında...
İran, ABD'ye ait bir MQ-9 Reaper İHA'sını daha düşürdü

İran'dan Trump'a bir darbe daha! Hürmüz'de düşürdüler
Trump'ın hamlesi yetmedi! Kuzey Kore'den dünyayı tedirgin eden nükleer resti

Korkulan oldu! Kararını ilan etti
Gazeteci Kemal Öztürk hakkında gözaltı kararı

Nusayriler için söyledikleri başını yaktı! Gözaltı kararı verildi