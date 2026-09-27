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Beşiktaş'ta polis, sürücünün kol saati ve kulaklık kutusunda 4 gram kokain buldu

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Beşiktaş'ta polis, sürücünün kol saati ve kulaklık kutusunda 4 gram kokain buldu
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Beşiktaş'ta motosikletli polis timleri, şüphe üzerine bir motosiklet sürücüsünü durdurdu. Sürücünün kol saatinde 0,8 gram, motosikletteki kulaklık kutusunda 4 parça halinde 3,2 gram kokain bulundu; toplam 4 gram kokaine el konuldu ve sürücü gözaltına alındı.

Doğan Can CESUR / İSTANBUL – BEŞİKTAŞ'ta motosikletli polis timleri, şüphe üzerine bir motosiklet sürücüsünü durdurdu. Sürücünün kol saatini inceleyen polis, saatin arka kapağındaki bölümde uyuşturucu ele geçirdi. Motosiklette yapılan aramada ise, kablosuz kulaklık kutusundan kokain çıktı. Gözaltına alınan Tuncay D. (20) emniyete götürüldü.

Olay, 20 Eylül Pazar günü saat 23.00 sıralarında Levazım Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Motosikletli Polis Timleri, Tuncay D.'nin kullandığı 34 NEZ 763 plakalı motosikleti durdurdu. Sürücünün üst kontrolünü yapan ekipler, kol saatinin arka kapağını açtığında bir parça halinde 0,8 gram kokain buldu.

KULAKLIK KUTUSUNDA 4 PARÇA KOKAİN

Çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, motosiklette de arama yaptı. Motosiklet selesinin altında bulunan kablosuz kulaklık kutusunda, 4 parça halinde 3,2 gram kokain ele geçirildi. Kol saati ve kulaklık kutusunda bulunan toplam 4 gram kokaine ve Tuncay D.'nin üzerinden çıkan bin lira ve 100 dolara el konuldu. Gözaltına alınan Tuncay D., Levent Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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