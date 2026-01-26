Beşiktaş'ta park halindeki 4 araç yandı
Beşiktaş'ta park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, yanındaki 3 araca da sıçradı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Beşiktaş'ta park halindeki 4 araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Vişnezade Mahallesi Prof. Dr. Ekrem Ulusoy Sokak'ta park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, otomobilin yanındaki 3 otomobile de sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araçlarda hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel