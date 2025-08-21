Beşiktaş'ta Otomobil Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Beşiktaş'ta Nüzhetiye Caddesi'nde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale gelirken, polis caddeyi trafiğe kapattı.

Nüzhetiye Caddesi'nde seyir halindeki 81 AAK 861 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri müdahale ettiği yangını söndürdü.

Kullanılmaz hale gelen aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
