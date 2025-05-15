Beşiktaş'ta Oto Galeri Kurşunlandı: 1 Şüpheli Tutuklandı

Beşiktaş'ta, oto galerinin kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğerleri adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 22 Nisan gecesi Etiler'de bulunan bir oto galerinin kurşunlanmasına ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, iş yerine 6, içeride bulunan bir araca 1 olmak üzere 7 merminin isabet ettiği, sokakta 7 boş kovan bulunduğu belirlendi.

Bilgisine başvurulan iş yeri sahibi A.D. ise herhangi bir husumetlisinin bulunmadığını, tehdit almadığını ve kimseden şüphelenmediğini beyan etti.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 2 şüphelinin gece saatlerinde galerinin yakınında bir otomobilden indiklerini, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra başka bir araçla kaçtıklarını tespit etti.

Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ve Gasp Büro Amirliği ekiplerince 3 suç kaydı bulunan C.A. (15) yakalanarak, Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi. Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Başakşehir, Şişli, Avcılar ve Esenyurt'ta 13 Mayıs'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda E.Ş. (42) ile U.A. (32) gözaltına alındı.

Emniyette yapılan sorgulamada E.Ş'nin 6, U.A'nın ise 3 suç kaydı bulunduğu belirlendi.

Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan saldırı anı güvenlik kamerasınca da kaydedildi.