Beşiktaş'ta motosikletle otomobile çarparak takla atan 2 kişi öldü; kaza anı kamerada

BEŞİKTAŞ'ta caddede motosikletle ilerleyen Ahmed Sebsebi (25) ve arkasındaki Ala Şeyhabdusselam (23) sola dönüş yapan Bülent K. (55) idaresindeki otomobile çarptı. Kazada ağır yaralanan 2 kişi hastanede hayatını kaybetti. Polis tarafından gözaltına alınan sürücü Bülent K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olaydan 1 hafta önce aynı noktada motosikletle ilerleyen Berat Salih Baykal'ın (22) karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpışarak hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Olay, 15 Şubat Pazar günü saat 00.30 sıralarında Yıldız Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece yarısı 34 PHR 667 plakalı motosikletle yolda ilerleyen yabancı uyruklu Ahmed Sebsebi, bu sırada sola dönüş yapan Bülent K. idaresindeki 34 DZF 971 plakalı araca çarptı. Kaza sırasında takla atarak yere savrulan Sebsebi ve arkasında oturan Ala Şeyhabdusselam ağır yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan 2 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra, yaralılar ambulansla Şişli'deki özel hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan 2 yaralı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Kazayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek sürücü Bülent K. ve çevredeki vatandaşların ifadelerine başvurdu. Yapılan incelemelerde sürücünün sinyal vererek sola dönüş yaptığı sırada süratle yolda ilerlediği belirtilen motosiklet sürücüsünün araca çarptığını tespit etti. Çalışmaların ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Bülent K. emniyete götürüldü. İfadesi alınan ve hakkında 'Taksirle öldürme' suçundan adli işlem başlatılan Bülent K. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Bülent K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 2 kişinin motosikletle yolda ilerlediği sırada otomobil sürücüsünün sinyal vererek sola dönüş yaptığı anlar görülüyor. Bu sırada motosiklet sürücüsü araca çarpıyor. Çarpmanın şiddetiyle takla atan 2 kişi aracın üzerine düşerek yere savruluyor.

AYNI NOKTADA DAHA ÖNCE DE 1 KİŞİ ÖLDÜ

Diğer yandan kazadan 1 hafta önce aynı noktada motosikletiyle ilerleyen Berat Salih Baykal'ın sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen Ferhat O. (22) idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştığı ve hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Berat Salih Baykal'ın Türkiye E-Spor Futbol Ligi'nde (TEFL) oyuncu olduğu ve Sivasspor E-Spor takımında da eski takım kaptanı olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı