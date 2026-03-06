Haberler

Beşiktaş'ta motosiklet yolunu kullanan otomobil sürücüsüne para cezası kesildi

Güncelleme:
Beşiktaş'ta, yoğun trafikten kaçmak için motosiklet yolunu kullanan otomobil sürücüsüne 1246 lira para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Şubat Salı günü Akat Mahallesi'nde yoğun trafikten kaçmak için motosiklet yolunu kullanan bir otomobilin videosunun sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete geçti.

Plakasından kimliğinin Ö.F.G. olduğu tespit edilen sürücü, polis ekiplerince yakalandı.

Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Taşıtları Kanunu'nun "yer işaretlerine uymamak" maddesinden 1246 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci
