Beşiktaş Vapur İskelesi önünde kesici aletli saldırgana müdahale sırasında 3 kişi yaralandı
Beşiktaş Vapur İskelesi önünde husumetlisine kesici aletle saldıran kişiye polis ekiplerinin müdahalesi sırasında yaralanan, aralarında saldırganın da bulunduğu 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi Cezayir Caddesi'nde bulunan Beşiktaş Vapur İskelesi'nin önünde, aralarında husumet bulunduğu belirlenen F.D. (23) ile G.U. (32) arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında F.D, "pala" olarak tabir edilen kesici aletle G.U'yu kovalamaya başladı.
Olay sırasında bölgede görev yapan polis ekipleri durumu fark edince taraflara müdahale etti. Şüphelinin görevli polis memurlarına da saldırmaya çalışması üzerine zanlıya kontrollü şekilde ateş açıldı.
Şüpheli F.D, sol ayak bileğinden vurularak etkisiz hale getirildi.
Müdahale sırasında seken mermi çekirdeklerinin isabet etmesi sonucu olay yerinden geçen 3 kişi hafif yaralandı.
Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Tedavi amacıyla hastaneye kaldırılan şüpheli F.D. hakkında taburcu edilmesinin ardından gerekli işlemlerin yapılacağı belirtildi.