Beşiktaş'ta istinat duvarındaki toprak kayması Portakal Yokuşu'nu trafiğe kapattı

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Beşiktaş'ta yaşanan toprak kayması nedeniyle Portakal Yokuşu araç trafiğine kapandı.

Ortaköy Mahallesi Portakal Yokuşu Caddesi'nde toprak kayması meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce yıkılan istinat duvarında toprak kayması yaşandı. Portakal Yokuşu, toprağın yola doğru dolması nedeniyle tedbir amaçlı araç trafiğine kapatıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alarak trafiği farklı güzergahlara yönlendirdi.

Belediye ekipleri cadde üzerine şerit çekerek önlem alırken, bölgedeki temizlik ve yol açma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı