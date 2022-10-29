Galeriye milyonluk kurşun! Camın arkasındaki 25 milyonluk lüks araçta hasar büyük

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan lüks otomobil galerisine silahlı saldırı düzenlendi. Çok sayıda kurşunun isabet ettiği 25 milyonluk son model araç hasar aldı.

Kuruçeşme Caddesi üzerinde bulunan lüks otomobil galerisinde gece saatlerinde meydana gelen olayda; kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce otomobil galerisine silahlı saldırı düzenlendi.

25 MİLYONLUK LÜKS OTOMOBİL ZARAR GÖRDÜ

Galerinin içinde bulunan 25 milyon değerinde lüks otomobile çok sayıda kurşun isabet etti. Galerinin camında ise 15 kurşun deliği olduğu görüldü. Görevlilerin haber vermesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri galeride incelemelerde bulundu.

KAÇAN SALDIRGANLAR ARANIYOR

Kurşun isabet eden lüks otomobile kırmızı branda çekilirken galeri camı da Türk bayrakları ile kapatıldı. Polis, kaçan saldırgan veya saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.