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Beşiktaş'ta dronlu yaya geçidi denetimi

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Beşiktaş'ta, trafik polislerince dron destekli "yaya geçidi" denetimi gerçekleştirildi.

Beşiktaş'ta, trafik polislerince dron destekli "yaya geçidi" denetimi gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliği ile sivil trafik polislerince, Beşiktaş Meydanı'ndaki yaya geçidinde denetim noktası oluşturuldu.

Ekipler, sürücülerin dikkatini daha üst düzeye çıkarmak amacıyla yavaşlamalarını ve yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla denetim yaptı.

Denetim noktasında drondan yapılan sesli anonslarla yayaların can güvenliği için sürücülerden trafik kurallarına uymaları istendi.

Uygulamada polis ekiplerince, sürücülere "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" yazılı bilgilendirme broşürleri de dağıtıldı.

Yayalardan Bartu Erdinç, trafik kurallarına ve ışıklara her zaman dikkat ettiğini belirterek, "Son zamanlarda dron ile yapılan denetimlerin de oldukça faydalı olduğunu düşünüyorum. Sonuçta bazı sürücüler polisten kaçabiliyor ama dronlardan kaçmaları imkansız." dedi. ???????

Kaynak: AA
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