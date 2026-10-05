Beşiktaş'ta dans akademisinde çıkan yangında mahsur kalanlar tahliye edildi

BEŞİKTAŞ'ta 7 katlı binanın giriş katında bulunan dans akademisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle üst katlara yoğun duman dolarken, mahsur kalanlar itfaiye tarafından tahliye edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, Gayrettepe Mahallesi Barbaros Bulvarı üzerinde bulunan 7 katlı binanın girişi katında saat 12.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, binanın giriş katında bulunan dans akademisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle binanın üst katlarına duman doldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da binanın üst katında mahsur kalanları tahliye etti. Bina sakinlerinden bazıları kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, bir süre kaldırımda yangının söndürülmesini bekledi. Yangında ölen ya da yaralan olmazken iş yerinde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı