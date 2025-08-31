Beşiktaş'ta Çöp Kontenerinde Bebek Cesedi Bulundu

Beşiktaş'ta Çöp Kontenerinde Bebek Cesedi Bulundu
Güncelleme:
Olay saat 06.00 sıralarında Mecidiye Mahallesi Çevirmeci Sokak'ta meydana geldi. Sokaktaki çöpleri toplayan belediye ekipleri, çöp konteynerinin yanına bırakılmış bir bebek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Yapılan incelemede hayatını kaybeden bebeğin vücudunda yanık ve kesik izlerinin olduğu tespit edildi. Bebeğin cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis bebeği öldürüp çöp konteynerine atanları tespit etmek için soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
