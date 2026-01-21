Haberler

Beşiktaş'ta denizde bulunan cesedin kimlik tespiti için kayıp Rus yüzücünün ailesi İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ta Kuruçeşme Sahili'nde bulunan erkek cesedinin, 24 Ağustos 2025'te kaybolan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'a ait olup olmadığına dair incelemeler devam ediyor. Ailesi, DNA örneği vermek için İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ta denizde bulunan erkek cesedinin, İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos 2025'te düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan oğlu Nikolai Andreevich Svechnikov'a ait olup olmadığını tespiti için ailesi İstanbul'a geldi.

Kuruçeşme Sahili'nde bulunduktan sonra Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan cesedin kimlik tespitine ilişkin incelemeler devam ediyor.

Baş bölgesi ile kollarının olmadığı belirlenen cesedin, İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos 2025'te 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılan Rus yüzücü Svechnikov'a ait olup olmadığına ilişkin değerlendirmeler henüz tamamlanmazken, Svechnikov'un anne ve babası DNA örneği vermek için Rusya'dan İstanbul'a geldi.

Ural Hava Yolları'na ait uçakla saat 15.30'da İstanbul Havalimanı'na inen anne Ogalina Svechnikova, gazetecilere yaptığı açıklamada, yetkililerin denizde bulunan erkek cesedinin oğluna ait olabileceğine dair bilgi vermesi üzerine kente geldiklerini ve oğluna ait olması halinde cesedi Rusya'ya götüreceklerini söyledi.

Svechnikova, daha sonra Adli Tıp Kurumu'na gitmek üzere havalimanından ayrıldı.

Kuruçeşme Sahili'nde tekne ve karadaki bazı vatandaşlar, deniz kıyısında ceset olduğunu fark etmiş, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edilmişti.

Ekiplerce kıyıya çıkarılan ve üzerinden herhangi kimlik çıkmayan ceset, olay yerindeki çalışmaların ardından incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

Kaynak: AA / Kenan Irtak - Güncel
