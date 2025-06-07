Beşiktaş'ta Bıçakla Tehdit Eden Şahıs Gözaltına Alındı

Beşiktaş'ta bir kişinin elindeki döner bıçağını sallayarak çevresindekileri tehdit etmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Beşiktaş çarşı içerisinde bir kişi elindeki döner bıçağını etrafındakilere doğru sallayarak tehdit etmeye başladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, döner bıçağıyla kendisine de zarar veren kişiyi bir süre ikna etmeye çalıştı. Bu sırada elindeki bıçakla polislerin üzerine de yürüyen şüpheli, ikna edilerek sakinleştirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Öte yandan yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülerde, şüphelinin döner bıçağını çevresindekilere doğru sallaması, kendisini ikna etmek isteyen polislerin üzerine yürümesi ve kendisine zarar vermeye çalışması yer aldı.