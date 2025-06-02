Beşiktaş'ta Arkadaşını Bıçakla Öldüren Kadın Tutuklandı

Beşiktaş'ta Arkadaşını Bıçakla Öldüren Kadın Tutuklandı
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Beşiktaş'ta, arkadaşını bıçaklayarak öldüren kadın, teslim olduktan sonra tutuklandı. Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Beşiktaş'ta arkadaşını bıçaklayarak öldürdükten sonra polis merkezine teslim olan kadın, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kocaeli Çayırbaşı'ndaki polis merkezine giderek Beşiktaş Abbasağa Mahallesi Ihlamur Yıldız Caddesi'ndeki evde arkadaşını bıçakla öldürdüğünü söyleyip teslim olmasının ardından gözaltına alınan şüpheli Demet Ç'nin, sevk edildiği İstanbul Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan zanlı, tutuklanması talebiyle hakimliğe gönderildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, şüpheliyi "kasten öldürme" suçundan tutukladı.

Olay

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 31 Mayıs'ta, Demet Ç'nin (34) Kocaeli Çayırbaşı'ndaki polis merkezine giderek Beşiktaş Abbasağa Mahallesi Ihlamur Yıldız Caddesi'ndeki evde kız arkadaşını bıçakla öldürdüğünü söyleyip teslim olması üzerine çalışma başlatmıştı.

Adrese giden ekipler, Zilif Öztürk'ün (39) cansız bedeniyle karşılaşmıştı. Gözaltına alınan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
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