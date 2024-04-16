Beşiktaş Stadı saldırısında firari sanık 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı

GAYE ŞEYMA CAN

İstanbul'da Beşiktaş stadı çevresinde 10 Aralık 2016'da meydana gelen terör saldırısına ilişkin firari olarak aranırken 7 yıl sonra yakalanan sanık Aydın Ekici 12 yıl hapisle cezalandırıldı.

8 yıl önce meydana gelen terör saldırısında 39 emniyet mensubu şehit olmuş, 7 sivil yaşamını yitirmişti. Terör terör saldırısına ilişkin firari olarak aranırken geçen yıl yakalanan sanık Aydın Ekici'nin yargılanmasına devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya tutuklu sanık Aydın Ekici Sesli be Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile katıldı. Ekici savunmasında, "İşlemediğim bir suç yüzünden tutuklu durumdayım. Beraatımı talep ediyorum" dedi. Ekici son sözlerinde ise, "Adaletin tecelli edeceğinden şüphem yok. Takdir size kalmış, hayatım söz konusu" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme Aydın Ekici hakkında "Terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl hapis cezası verdi. Daha sonra cezada artırım uygulayan mahkeme sanığın 12 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti diğer suçlardan ise delil yetersizliğinden dolayı beraat ettirdi.