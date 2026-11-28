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İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, içinde 3 kişinin bulunduğu 9 metre boyundaki bir tekne Beşiktaş önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklendi.

Tekne, KEGM-19 hızlı tahlisiye botu ile yedeklenerek Beşiktaş İskelesi'nde emniyete alındı.

Kaynak: AA