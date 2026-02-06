Haberler

Kocaelispor-Beşiktaş maçında taraftarın tribünden düştüğü anlar kamerada

Kocaelispor-Beşiktaş maçında taraftarın tribünden düştüğü anlar kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Kocaelispor - Beşiktaş maçında tribünden düşen Harda Kaçmaz, hastanede hayatını kaybetti. Düşüş anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Beşiktaş maçında hayatını kaybeden ev sahibi takımın taraftarı Harda Kaçmaz'ın (21) tribünden düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor, dün kendi sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ikinci yarısında Kocaelispor taraftarı Harda Kaçmaz, tribünden beton zemine düştü. Metrelerce yükseklikten düşen Kaçmaz'ı gören saha görevlileri hemen müdahale etti. Stadyumda hazır bulunan sağlık personeli, kalbi duran Kaçmaz'a kalp masajı yaptı. Kalbi yeniden çalıştırılan Harda Kaçmaz, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede bir kez daha kalbi duran Harda Kaçmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DÜŞTÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Harda Kaçmaz'ın tribünden düştüğü anlar stadyumun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, taraftar düştükten sonra güvenlik görevlilerinin hızla yardıma koştuğu anlar da yer aldı. Ayrıca Kaçmaz'a kalp masajı yapıldığı anlar da cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 15 kişi öldü, 80 yaralı

İslam ülkesinde cuma namazı kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı

Birbirlerine tehditler savuran iki ülke aynı masaya oturdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı

"Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı"
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek

Emeklilerin isyanı sonuç verdi! Krize el atıldı, sil baştan değişiyor
Epstein skandalı Starmer'a pahalıya patladı! Mağdurlardan özür diledi

Epstein skandalı Trump'tan önce onun kellesini alacak
Düğünden dönenleri taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı! 13 ölü, 34 yaralı

Düğünden dönüyorlardı! Cesetleri otobüsten güçlükle çıkardılar
CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı

"Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı"
3 aday var! Fenerbahçe'de transfer için son gün çılgınlığı

3 aday var! Fenerbahçe'de transfer için son gün çılgınlığı
Suudi Arabistan'a giden En-Nesyri'den Fener taraftarını delirten sözler

Arabistan'a giden En-Nesyri'den Fener taraftarını delirten sözler