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Beşiktaş Gayrettepe'de 7 katlı binadaki yangın söndürüldü, mahsur kalanlar kurtarıldı

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Beşiktaş Gayrettepe'de 7 katlı binanın giriş katındaki dans akademisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Binayı dolduran duman nedeniyle üst katında mahsur kalanlar kurtarıldı, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü; çıkış sebebi araştırılıyor.

Beşiktaş'ta 7 katlı binada çıkan yangında üst katlarda mahsur kalanlar kurtarılırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gayrettepe Mahallesi Barbaros Bulvarı'nda bulunan 7 katlı binanın giriş katındaki dans akademisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle binanın içerisi dumanla doldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, binanın üst katında mahsur kalanlar kurtarıldı.

Binada hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA
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