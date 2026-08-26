Beşiktaş, Ernest Poku Transferinde Prensip Anlaşmasına Vardı
Beşiktaş, Ernest Poku'nun transferi için oyuncu ve kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Poku, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere bu gece saat 01.00'de İstanbul'a, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inecek.
(İSTANBUL) - Beşiktaş, Ernest Poku'nun transferi için oyuncu ve kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Poku'nun sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere bu gece İstanbul'a geleceği belirtildi.
Poku'yu taşıyan uçağın saat 01.00'de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne ineceği bildirildi.
Kaynak: ANKA