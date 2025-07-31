Beşiktaş Belediye Başkanının Eşinin Kardeşi Suç Örgütü Operasyonunda Gözaltına Alındı

Beşiktaş Belediye Başkanının Eşinin Kardeşi Suç Örgütü Operasyonunda Gözaltına Alındı
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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın eşinin kardeşi Çiğdem Yankılıç Kangal, suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Kangal'ın döviz bürosunda para bozdurduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akbolat'ın eşinin kardeşi Çiğdem Yankılıç Kangal da gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın eşinin kardeşi de gözaltına alındı.

SIRT ÇANTASIYLA DÖVİZ BÜROSUNDA

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Kangal'ın suç örgütü ile bağlantılı olduğu, Akblolat'ın eşinin kardeşi üzerinden para akladığı öne sürüldü. Çiğdem Yankılıç Kangal'ın, bir sırt çantası içerisinde taşıdığı parayı döviz bürosunda bozdurduğu görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı. Kangal'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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