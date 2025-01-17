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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın Tutuklanması Protesto Edildi

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın Tutuklanması Protesto Edildi
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İstanbul'da düzenlenen bir protestoda, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın suç örgütüne yönelik gözaltına alınmasının ardından CHP'li grup, tutuklamalara karşı tepkilerini dile getirdi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tutuklamaları haksız bulduğunu belirtti ve demokratik hakları korumak için mücadele edeceklerini söyledi.

İstanbul'da, suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve örgütün elebaşı olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 23 zanlının tutuklanması protesto edildi.

Beşiktaş Belediyesi önünde toplanan CHP'li grup, slogan atarak karara tepki gösterdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yaptığı konuşmada tutuklamaların haksız olduğunu savundu.

Demokrasiye sahip çıkmaya geldiklerini dile getiren Çelik, "Milletvekillerimizle, ilçe başkanlarımızla, belediye başkanlarımızla, gençlik örgütlerimizle, kadın örgütlerimizle burada olacağız. Genel başkan yardımcılarımız burada. Halkın belediyesinden ayrılmayacağız. Bu aşamadan sonra büyük bir mücadeleyi başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
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