Üye Girişi
Haberler
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltına alındı

Beşiktaş Belediye Başkanı gözaltına alındı
DEM Partili Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı

Bir belediyeye daha kayyum atandı! Başkan dahil 5 kişi tutuklandı
DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki

DEM Parti'den belediyeye atanan kayyuma ilk tepki
6 gündür alev alev yanan ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi

Bilanço ağırlaşıyor! Uçaktan çekilen görüntü tüyler ürpertti

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Gözaltına Alındı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü suç örgütü soruşturması kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Balıkesir'de gözaltına alındı. Akpolat, 'suç örgütüne üye olma', 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'haksız mal edinme' suçlarıyla yargılanıyor.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Balıkesir'de gözaltına alındı.

Başsavcılıkça, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat hakkında "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Akpolat, karar doğrultusunda polis ekiplerince Balıkesir'de gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde Beşiktaş Belediyesi'ne giden İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akpolat'ın makam odasında arama ve inceleme yaptı.

Ayrıca, belediye binası çevresinde polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

Belediye çalışanları, kimlik kontrolü yapıldıktan sonra bina içerisine alınıyor.

Soruşturmada 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği belirtildi.

Suç örgütünün ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesiyle soruşturma başlatıldığı anlatılan açıklamada, yaklaşık 3 ay boyunca şüphelilerin takibe alındığı bildirildi.

Açıklamada, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı ve üyelerinin de arasında olduğu 10 şüpheli hakkında "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" suçlarından gözaltı kararı verildiği kaydedildi.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in de olduğu 12 belediye görevlisi hakkında da "ihaleye fesat karıştırmak", "rüşvet almak" ve "3628 sayılı Mal Bildirimde Bulunulması" ve "haksız mal edinme" suçlarından gözaltı kararı verildiği ifade edildi.

Aziz İhsan Aktaş ve örgüt bünyesinde faaliyet gösteren 24 şüpheli hakkında da "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet verme", "ihaleye fesat karıştırmak", "edimin ifasına fesat karıştırmak" ve "vergi usul kanununa muhalefet" ve "mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarından gözaltı kararı verildiği belirtilen açıklamada, toplam 47 kişi hakkında eş zamanlı yakalama ve gözaltı kararı verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
img

Suriye'de araç fiyatları çakıldı: Eski fiyatla şimdi 10 araba alınır
img

Dzeko'dan Galatasaray maçı sonrası olay yaratacak paylaşım
img

Beşiktaş Belediye Başkanı gözaltına alındı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yangınla mücadele eden ABD'nin işi zor! Çekilen bu görüntü hayrete düşürdü

Alevlerin kuşattığı ABD'nin işi zor! Çekilen görüntüye bakar mısınız
Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor

Bütün ülke Altay'ı konuşuyor
Çağla Şıkel'den '15 yaş küçük sevgili' iddialarına olay yanıt

Araç içinde yakalanmıştı! "15 yaş küçük sevgili" iddialarına yanıt
Barcelona Real Madrid'i darmadağın etti! Herkes Ancelotti'ye yüklendi

Barcelona Real Madrid'i darmadağın etti! Herkes aynı dertten yakındı
Tüm çalışanlarına talep ettiği maaşı verdi

Tüm çalışanlarına talep ettiği maaşı verdi
Entübe edilen Edip Akbayram'dan yeni haber

Entübe edilen Edip Akbayram'dan yeni haber

Son Dakika Haberleri

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ | AÖF Sınav giriş yerleri belli oldu mu? Sınav giriş yerlerine nasıl bakılır? AÖF finalleri sınav giriş yeri sorgula! Çağla Şıkel'in sevgilisi kim, kaç yaşında? Çağla Şıkel'in kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi kim? Akdeniz Belediyesi hangi parti? Mersin Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı mı? 14 Ocak okullar tatil mi? (Valilik açıklaması) Öğretmenler grevde mi? 13 Ocak öğretmenler neden grevde, ne oldu? ABD yangın uydu görüntüsü! Los Angeles'taki yangından öncesi ve sonrası görüntüler… BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 13 Ocak Pazartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 13 OCAK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Amerika'daki yangında kaç kişi öldü, son durum ne? ABD'de yangın devam ediyor mu? ABD'de yangın söndü mü? Los Angeles'taki yangında son durum nedir? Aziz İhsan Aktaş kimdir, ne iş yapıyor? Beşiktaş Belediyesi ihale yolsuzluğu soruşturması nedir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.