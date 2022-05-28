Beşiktaş Başkanı Çebi: "Bu saatten sonra birlik ve beraberlik varsa ben varım" - Haberler

Beşiktaş Başkanı Çebi: "Bu saatten sonra birlik ve beraberlik varsa ben varım"
AA - Murat Karadağ - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Genel kurulun yapıldığı salon Salonda bulunan katılımcılar Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin konuşması İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde düzenlenen 2021 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'nda konuştu.
Genel kurulun yapıldığı salon
Salonda bulunan katılımcılar
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin konuşması İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde düzenlenen 2021 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'nda konuştu. (1)
AA / Murat Karadağ - Güncel