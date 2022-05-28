Beşiktaş Başkanı Çebi: "Bu saatten sonra birlik ve beraberlik varsa ben varım" - Haberler

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Beşiktaş Başkanı Çebi: "Bu saatten sonra birlik ve beraberlik varsa ben varım"

AA - Murat Karadağ - Güncel
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Genel kurulun yapıldığı salon Salonda bulunan katılımcılar Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin konuşması İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde düzenlenen 2021 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'nda konuştu.

Genel kurulun yapıldığı salon

Salonda bulunan katılımcılar

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin konuşması İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde düzenlenen 2021 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'nda konuştu. (1)

AA / Murat Karadağ - Güncel

Akatlar Spor Kompleksi Ahmet Nur Çebi Beşiktaş Güncel Haberler

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