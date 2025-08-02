Beşikdüzü'nde Eşini Öldüren Zanlı Sinop'ta Yakalandı

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Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde eşini silahla öldüren ve olaya müdahale eden bekçiyi yaralayan şüpheli Ali Eren S, Sinop'ta düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlı, Trabzon'a geri getirilecek.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde eşini silahla öldüren, olaya müdahale eden bekçiyi de yaralayan şüpheli, Sinop'ta yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, önceki gün Adacık Mahallesi'nde eşi Sinem S'yi (28) silahla öldüren, ihbar üzerine olay yerine gelen bekçi E.E'yi de yaraladıktan sonra kaçan Ali Eren S'nin Sinop'ta olduğunu belirledi.

Zanlı, Trabzon ve Sinop İl Emniyet müdürlükleri koordinesinde düzenlenen operasyonla, saklandığı kamp alanında gözaltına alındı.

Şüpheli, işlemlerinin ardından Trabzon'a getirilecek.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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