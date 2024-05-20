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Beşikdüzü'nde Deniz Faciası Kurbanları İçin Anma Töreni Düzenlendi

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Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde 24 yıl önce meydana gelen deniz faciasında hayatını kaybeden 38 kişi için anma töreni düzenlendi. Törene, vefat edenlerin yakınları ve ilçe yetkilileri katıldı.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde 24 yıl önce meydana gelen deniz faciasında hayatını kaybeden 38 kişi için anma töreni düzenlendi.

İlçe merkezindeki Doğu Gözaçan Parkı'nda hayatlarını kaybedenler anısına yaptırılan anıt önünde organize edilen törene, vefat edenlerin yakınlarının yanı sıra Kaymakam Ferhat Vardar, Belediye Başkanı Cahit Erdem ve diğer ilgililer katıldı.

Kaymakam Vardar ve Başkan Erdem, üzerinde "Unutulmadınız" yazılı çelengi yaşamını yitirenler anısına denize bıraktı.

Tören, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından sona erdi.

Beşikdüzü ilçesinde 20 Mayıs 2000'de, denize açılan iki kayığın alabora olması sonucu 38 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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