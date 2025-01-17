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Besici, Yeni Doğan Buzağıyı 5 Kilometre Taşıdı

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde besici Mehmet Bukseli, kaybolan gebe ineğini bulduktan sonra yeni doğan buzağıyı 5 kilometre sırtında taşıdı. Oğlu sayesinde buzağıyı bulduklarını söyleyen Bukseli, zorlu koşullarda hayvanlarına sahip çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

Merada doğan buzağıyı 5 kilometre sırtında taşıyan besici konuştu

Besici Mehmet Bukseli:

"1 buçuk saat arama yaptık. Umudumuz kesilmişti ki küçük çocuğum bizimleydi, 'Baba işte oradadır' dedi. Kucaklayıp eve getirdik"

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yeni doğan buzağıyı yaklaşık 5 kilometre sırtında taşıyan besici Mehmet Bukseli, "Umudumuz kesilmişti ki küçük çocuğum bizimleydi, 'Baba işte oradadır' dedi. Zaman da yoktu, 4-5 kilometre vardı. Kucaklayıp eve getirdik" dedi.

Silvan ilçesi Demirkuyu köyünde besici Mehmet Bukseli sabah hayvanlarını ahırdan çıkartıp meraya götürürken gebe olan ineği de sürüye karıştı. Akşam gebe ineği bulamayan Bukseli, çocuklarıyla birlikte aramaya koyuldu. İnek, yaklaşık 1,5 saat sonra doğum yapmış vaziyette bulundu. Mehmet Bukseli, yenidoğan buzağıyı sırtında yaklaşık 5 kilometre taşıyarak eve getirdi.

Besici Mehmet Bukseli, sabah inekleri bırakırken ineğin doğuracağını tahmin ettiğini söyleyerek, "İnek çıktığı için bir türlü çeviremedim. Akşam bütün hayvanlar gelmişti, o gelmemişti. İneğin doğum yaptığını tahmin edip aramaya çıktık. 1 buçuk saat arama yaptık. Umudumuz kesilmişti ki küçük çocuğum bizimleydi, 'Baba işte oradadır' dedi. Zaman da yoktu, 4-5 kilometre vardı. Kucaklayıp eve getirdik" dedi.

Besici, Yeni Doğan Buzağıyı 5 Kilometre Taşıdı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET TURGUT TAYUZAK - Güncel
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