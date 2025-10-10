Beşgöller, Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan İlan Edildi

Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki Beşgöller, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce "Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan" ilan edildi.

Bilecik Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Üyük köyü sınırlarında, Sakarya Nehri kenarında yer alan Beşgöller'de, su mercimeği, su civanperçemi, minimitçe ile kamış gibi sucul bitki türleri, alacabalıkçıl, gece balıkçılı, gri balıkçıl, erguvani balıkçıl, su tavuğu ve karabatak kuşları ile sazan ve yayın balıkları yaşıyor.

Yaklaşık 25 hektar alanı kaplayan bölgede, biyolojik çeşitlilik gözlemleri ile doğa turizmi faaliyetleri yapılıyor.