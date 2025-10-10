Haberler

Beşgöller, Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan İlan Edildi

Beşgöller, Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan İlan Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki Beşgöller, sucul bitki ve avifauna çeşitliliği ile 'Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan' olarak belirlendi. Bölge, doğa turizmi için önemli bir merkez olma yolunda ilerliyor.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki Beşgöller, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce "Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan" ilan edildi.

Bilecik Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Üyük köyü sınırlarında, Sakarya Nehri kenarında yer alan Beşgöller'de, su mercimeği, su civanperçemi, minimitçe ile kamış gibi sucul bitki türleri, alacabalıkçıl, gece balıkçılı, gri balıkçıl, erguvani balıkçıl, su tavuğu ve karabatak kuşları ile sazan ve yayın balıkları yaşıyor.

Yaklaşık 25 hektar alanı kaplayan bölgede, biyolojik çeşitlilik gözlemleri ile doğa turizmi faaliyetleri yapılıyor.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
İsrail'in çekilmesi sonrası Gazzeliler evlerine dönmeye başladı

Anlık Gazze!
Ateşkesin ardından İsrail ordusu Gazze'den çekilmeye başladı

İsrail'den 2 yıl sonra bir ilk! Bu görüntüler tarihe not düşülecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MSB'den 'Gazze'de görev gücü' açıklaması: Tevdi edilecek her türlü göreve hazırız

Mehmetçik Gazze'ye mi gidiyor? Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama
Ateşkesin ardından İsrail ordusu Gazze'den çekilmeye başladı

İsrail'den 2 yıl sonra bir ilk! Bu görüntüler tarihe not düşülecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.