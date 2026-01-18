Albüm: Çin'in Fuzhou Kentinde Dev Pandalar İlk Kez Halkla Buluştu
Çin'in Chengdu kentinden gelen beş dev panda, 20 günlük adaptasyon döneminin ardından Fuzhou'da yeniden açılan Fuzhou Panda Dünyası'nda ziyaretçilerle buluştu.
FUZHOU, 18 Ocak (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'dan gelen beş dev panda, 20 günlük adaptasyon döneminin ardından cumartesi günü ülkenin güneydoğusundaki Fuzhou kentinde yeniden açılan Fuzhou Panda Dünyası'nda halkla buluştu.
Kaynak: Xinhua / Güncel