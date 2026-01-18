Haberler

Albüm: Çin'in Fuzhou Kentinde Dev Pandalar İlk Kez Halkla Buluştu

Güncelleme:
Çin'in Chengdu kentinden gelen beş dev panda, 20 günlük adaptasyon döneminin ardından Fuzhou'da yeniden açılan Fuzhou Panda Dünyası'nda ziyaretçilerle buluştu.

FUZHOU, 18 Ocak (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'dan gelen beş dev panda, 20 günlük adaptasyon döneminin ardından cumartesi günü ülkenin güneydoğusundaki Fuzhou kentinde yeniden açılan Fuzhou Panda Dünyası'nda halkla buluştu.

