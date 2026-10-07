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Berna Laçin, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan İstanbul'da gözaltına alındı

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Oyuncu Berna Laçin, sanal medya hesabındaki paylaşımı nedeniyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alındı. Soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı.

OYUNCU Berna Laçin, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, oyuncu Berna Laçin hakkında sanal medya hesabındaki paylaşımı nedeniyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan soruşturma başlatıldı. Laçin, polis ekipleri tarafından İstanbul'da gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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