Berna Laçin, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan İstanbul'da gözaltına alındı

Berna Laçin, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan İstanbul'da gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Oyuncu Berna Laçin, sanal medya hesabındaki paylaşımı nedeniyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alındı. Soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı.
OYUNCU Berna Laçin, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, oyuncu Berna Laçin hakkında sanal medya hesabındaki paylaşımı nedeniyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan soruşturma başlatıldı. Laçin, polis ekipleri tarafından İstanbul'da gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı