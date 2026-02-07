Haberler

Berlin'de "Soykırımı durdurun" sloganıyla Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Güncelleme:
Almanya'nın başkenti Berlin'de 'Soykırımı durdurun' sloganıyla Filistin'e destek gösterisi yapıldı. Yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki eylemlerini protesto etmek için toplandı. Polis, göstericilere müdahale ederek 4 kişiyi gözaltına aldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de "Soykırımı durdurun" sloganıyla Filistin'e destek gösterisi gerçekleştirildi.

Berlin'deki Wedding semtinde toplanan yüzlerce kişi, Leopold Meydanı'na yürüdü.

Eylemciler, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımı protesto etti.

Göstericiler, Filistin bayrakları ile "Soykırımı durdurun", "Filistinlilerin tek suçu var olmaktır", "Gazze, dünyanın en büyük yetimhanesi", "Filistin'e özgürlük", "Ateşkes yok ancak Almanya'dan silahlar sağlanmaya devam ediyor", "Gazze, ulusun onurudur" ve "Filistinli çocuklar büyümeyi hak ediyor" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

Eylemde İsrail ve İsrail'e silah sağlayan Almanya aleyhine slogan atıldı.

Geniş güvenlik önlemleri alan polis, meydanda göstericilere müdahalede bulunarak en az 4 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
