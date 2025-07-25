Berlin'de Filistin Destekçileri Gazze'deki Açlık Krizine Dikkat Çekti

Berlin'de Filistin Destekçileri Gazze'deki Açlık Krizine Dikkat Çekti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin destekçileri, Gazze'de yaşanan açlık krizine dikkat çekmek amacıyla toplandı. Göstericiler, İsrail'in insani yardım girişlerini engellediğini belirterek eylem yaptı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin destekçileri, Gazze'de yaşanan açlık krizine dikkati çekmek için gösteri düzenledi.

Filistin'e destek veren yüzlerce kişi Tiergarten semtinde, Mısır'ın Berlin Büyükelçiliği ve Almanya Savunma Bakanlığının yakınlarındaki Sigismund Caddesi üzerinde toplandı.

Göstericiler, yanlarında getirdikleri tencere ve tavalara kaşıklarla vurarak İsrail'in insani yardım girişini engellediği Gazze'de yaşanan açlık krizine dikkati çekti.

Eylemde Filistin bayrakları ile üzerinde "Soykırımı durdurun", "Sessizlik suç ortaklığıdır, Gazze'nin kapılarını açın", "Refah Sınır Kapısı'nı açın, hayatları kurtarın", "Daha ne kadar çocuğun ölmesi lazım" ve "Bombalar değil ekmek" yazan döviz ve pankartlar taşındı.

İsrail aleyhine sloganların atıldığı gösteride yapılan konuşmalarda, Almanya ve uluslararası topluma Gazze'de dayanılmaz seviyeye ulaşan açlık krizine karşı harekete geçme çağrısında bulunuldu.

Geniş güvenlik önlemleri alan polis, gösterinin düzenlendiği bölgedeki birçok caddeyi trafiğe kapattı.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
Sevcan hemşire ölüme böyle gitmiş! Vahşetin görüntüleri ortaya çıktı

Sevcan hemşire ölüme böyle gitmiş! Vahşetin görüntüleri ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balıkesir'de AK Parti Belediye Meclis Üyesi silahlı saldırıda hayatını kaybetti

AK Partili Meclis Üyesi'ne silahlı saldırı! Hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.