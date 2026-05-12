Berlin'de 51 yıl önce Spree Nehri'ne düşen ve hayatını kaybeden Çetin Mert anıldı

Almanya'nın başkenti Berlin'de, 51 yıl önce Soğuk Savaş'ın simgesi olarak nitelenen "Berlin Duvarı"nın şehri ikiye ayırdığı dönemde Spree Nehri'ne düşen ve hayatını kaybeden 5 yaşındaki Türk çocuğu Çetin Mert anıldı.

Berlin Türk Cemaati (TGB) tarafından düzenlenen Çetin Mert'i anma etkinliğine Berlin Eyaleti Çalışma, Sosyal İşler, Eşitlik, Uyum, Çeşitlilik ve Ayrımcılıkla Mücadele Bakanı Cansel Kızıltepe, Sol Parti Milletvekili Elif Eralp, Yeşiller Milletvekili Tuba Bozkurt, 20 Eylül'de yapılacak Berlin Eyalet Meclisi seçimlerinde yarışan farklı partilerden milletvekili adayları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile davetliler katıldı.

TGB ofisinde yapılan etkinlik kapsamında Çetin Mert'in ölümünü ve ardından yaşanan gelişmeleri anlatan "Çetin Mert Dosyası" adlı sergi açıldı.

Bakan Kızıltepe yaptığı konuşmada, burada "Berlin Duvarı'nın en genç kurbanı"nı andıklarını belirtti.

Açılan sergiyle Çetin Mert'e hak ettiği alanın verildiğini, onun hikayesinin görünür kılındığını ve yakınlarının sesinin duyurulduğunu ifade eden Kızıltepe, bu serginin geçmişin unutulmamasına katkı sağladığına işaret etti.

Kızıltepe, özellikle demokrasi karşıtı güçlerin giderek güçlendiği dönemlerde toplumun hangi değerleri savunacağını hatırlaması gerektiğini belirterek, "Bu ülkede fiziki duvarların dönemi sona ermiş olabilir, ancak toplumumuzdaki insanlar arasında görünmez duvarlar inşa etmek isteyen güçler var. Çetin Mert'in hikayesi uyanık olmamız gerektiği konusunda bizi uyarıyor." diye konuştu.

TGB Genel Sekreteri Suat Özkan da Çetin Mert'in anne ve babasının o dönem Almanca bilmedikleri için hislerini dile getirmediklerini ifade ederek, "Ancak biz bunu bugün yapabiliriz. Bugüne kadar tazminat ödenmedi, hala özür dilenmedi, failler bugüne kadar hesaba çekilmedi. Çünkü savcılık 'yetki sorunu olduğunu' belirtti." dedi.

Küçük Çetin'in ölümünden sonra Türkler protesto gösterisi yaptı

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya ikiye bölündü. 1961'de inşa edilen ve Soğuk Savaşın simgesi haline gelen "Berlin Duvarı" da Berlin şehrini fiziki olarak ikiye böldü. Doğu Berlin ile Batı Berlin arasındaki sınırın bir bölümünü ise Spree Nehri oluşturdu.

Alman kaynaklarda yer alan bilgilere göre ailesiyle Batı Berlin'in Kreuzberg ilçesinde yaşayan Çetin Mert, beşinci doğum gününü kutladığı 11 Mayıs 1975'te Oberbaum Köprüsü yakınlarındaki Gröbenufer Caddesi'nde oyun oynadığı sırada Spree Nehri'ne düştü.

Batı Berlin itfaiyesi ve polisi kısa süre içinde olay yerine gelmesine rağmen Spree Nehri'nin söz konusu bölümü tamamen Doğu Berlin'e ait olduğu için müdahale edilmedi.

Doğu Berlin'den ise sınır güvenlik botu olay yerine geç gelince Çetin Mert, Spree Nehri'nde boğularak hayatını kaybetti. Saatler sonra Mert'in cesedi dalgıçlar tarafından sudan çıkarıldı.

Küçük Çetin'in ölümünün ardından şehirde yaşayan Türkler protesto gösterisi yaptı.

Ekim 1975'te Batı Berlin yönetimi ile Doğu Almanya hükümeti, Berlin sınır sularında meydana gelebilecek kazalar için alınacak önlemler konusunda bir anlaşma imzaladı.

Öte yandan 2024'te Kreuzberg'de bir parka Çetin Mert'in ismi verildi.