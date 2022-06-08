Berlin'de bir kişinin aracını yayaların üzerine sürmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı - Haberler

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Berlin'de bir kişinin aracını yayaların üzerine sürmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı

AA - Cüneyt Karadağ - Güncel
Berlin'de bir kişinin aracını yayaların üzerine sürmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı

Almanya'nın başkenti Berlin'de, bir kişinin aracını kalabalık yaya grubunun üzerine sürmesi sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, bir kişinin aracını kalabalık yaya grubunun üzerine sürmesi sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Berlin Polisinden yapılan açıklamada, bir kişinin aracını şehrin en işlek yerlerinden Kudamm'daki Ranke Caddesi'nde yayaların üzerine sürdüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, olayın trafik kazası ya da saldırı mı olduğunun araştırıldığı kaydedildi.

Araç sürücüsünün gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

Olay yerine çok sayıda ağır silahlı polis sevk edilerek çevreye güvenlik şeridi çekildi.

Öte yandan Bild gazetesi, olayda bir kişinin öldüğünü yazdı ancak bu iddia henüz yetkililerce doğrulanmadı.

AA / Cüneyt Karadağ - Güncel

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