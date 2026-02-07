Haberler

İzmir'de derede akıntıya kapılıp ölen Berivan'ın babası: Başkasının canı yanmasın

Güncelleme:
İzmir'in Torbalı ilçesinde akıntıya kapılarak hayatını kaybeden Berivan Bozan için cenaze namazı kılındı. Ailesi ve yakınları gözyaşı dökerek son vedalarını yaptı.

TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir'in Torbalı ilçesinde girdiği derede akıntıya kapılıp hayatını kaybeden Berivan Bozan için Torbalı Aziz Davutlu Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazede Berivan'ın ailesi ve yakınları gözyaşı döktü. Kılınan namazın ardından Berivan Bozan'ın cenazesi, Arslanlar Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
