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Bergama'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama

Bergama'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama
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İzmir'in Bergama ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı. Emniyet ekipleri, uyuşturucu madde imal eden ve ticaretini yapan kişilere yönelik baskın düzenledi.

İzmir'in Bergama ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Bergama Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal eden ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik baskın düzenledi.

Yapılan aramada buzdolabının altında zulalanmış bir miktar uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA / Mehmet Ezgin - Güncel
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