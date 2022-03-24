Bergama'da motosiklet hırsızlığı suçlamasıyla yakalanan kişi tutuklandı

Bergama'da motosiklet hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Ertuğrul Mahallesi'ndeki bir sokakta park halindeki motosikletin çalınmasıyla ilgili yapılan araştırma soncu şüpheli U.Y gözaltına alındı.

Bergama Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alınan şüpheli, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.