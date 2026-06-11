İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 zanlı yakalandı

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında oyuncu Beren Saat ile sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın da olduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında oyuncu Saat ile sosyal medya fenomeni Durmaz'ın da arasında olduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.