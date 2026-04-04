Mersin'de Berdan Çayı'na atlayan genç, suda kayboldu
Mersin'in Tarsus ilçesinde Berdan Çayı'na atlayarak kaybolan 18 yaşındaki Batu Yetiş Kerem Kaplan'ın, tutunmaya çalıştığı ağaç dalına kapıldıktan sonraki anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Genç, akıntıya yenik düşerek kayboldu.
Öte yandan Kaplan'ı arama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı