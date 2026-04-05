Berdan Çayı'nda kaybolan Batu'yu arama çalışmaları 2'nci gününde

BABASI ARAMA ÇALIŞMALARINI TAKİP ETTİ

Mersin'in Tarsus ilçesinde Berdan Çayı'na atladıktan sonra akıntıya kapılıp kaybolan Batu Yetiş Kerem Kaplan'ın babası Osman Kaplan (50), bölgedeki ekiplerin arama çalışmalarını takip etti. Çayın kıyısında oturup, oğlundan gelecek iyi haberi bekleyen 4 çocuk babası Kaplan, "Sabah saat 06.00 gibi buraya geldim. Ekipler o saatten bu yana arama yapıyor. Allah onlardan razı olsun. İnşallah oğlum bulunur" diye konuştu.

