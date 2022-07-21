Berber dükkanının önünde vuruldu, saldırgan dayısı çıktı

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde berber dükkanı önünde çay içen Mehmet Özcan (62), silahlı saldırıya uğradı. Özcan'ın durumunun ağır olduğu belirtildi. Saldırının faili olduğu belirlenen H.K.'nin ise Özcan'ın dayısı olduğu ortaya çıktı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İlçede bir akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi Mehmet Özcan, sohbet etmek için berber dükkanına uğradı. Dükkan önünde oturup, çay içen Özcan'a, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tüfekle ateş açıldı. Özcan, sırtına isabet eden saçmalarla yaralandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne bağlı ekipler de şüphelinin H.K. olduğunu tespit etti. Saldırı sırasında kullandığı tüfekle yakalanıp, gözaltına alınan H.K.'nin Mehmet Özcan'ın dayısı olduğu ortaya çıktı. H.K. ilk ifadesinde saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf etti. İşlemlerinin ardından H.K.'nin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.