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Berber dükkanının önünde vuruldu, saldırgan dayısı çıktı

Demirören Haber Ajansı - Yücel Bulut - Güncel
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Berber dükkanının önünde vuruldu, saldırgan dayısı çıktı

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde berber dükkanı önünde çay içen Mehmet Özcan (62), silahlı saldırıya uğradı.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde berber dükkanı önünde çay içen Mehmet Özcan (62), silahlı saldırıya uğradı. Özcan'ın durumunun ağır olduğu belirtildi. Saldırının faili olduğu belirlenen H.K.'nin ise Özcan'ın dayısı olduğu ortaya çıktı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İlçede bir akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi Mehmet Özcan, sohbet etmek için berber dükkanına uğradı. Dükkan önünde oturup, çay içen Özcan'a, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tüfekle ateş açıldı. Özcan, sırtına isabet eden saçmalarla yaralandı.

Özcan'ın yere yığıldığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. İlçe Emniyet Müdürü Kamil Çıngıl da olay yerine gelerek, çalışmaları koordine etti. Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özcan, daha sonra Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan Özcan'ın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne bağlı ekipler de şüphelinin H.K. olduğunu tespit etti. Saldırı sırasında kullandığı tüfekle yakalanıp, gözaltına alınan H.K.'nin Mehmet Özcan'ın dayısı olduğu ortaya çıktı. H.K. ilk ifadesinde saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf etti. İşlemlerinin ardından H.K.'nin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Yücel Bulut - Güncel

Atatürk Caddesi Mehmet Özcan Hisarcık Gazipaşa Güncel Haberler

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