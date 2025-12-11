Adana'da berber dükkanında uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığa dava

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, berber dükkanında uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Dumlupınar Mahallesi'ndeki iş yerinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 16 Haziran'da tutuklanan G.U. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, G.U.'nun berber dükkanında poşet içine gizlediği 3,94 gram kokain ve 242 uyuşturucu hapı otomobille yanına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığı belirtildi.

İddianamede, G.U.'nun üst aramasında uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para, iş yerinde de hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi bulunduğu anlatıldı.

Sanığın kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu ve deşifre olmamak için kod adı kullandığı kaydedilen iddianamede, G.U.'nun "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.