Haberler

Adana'da berber dükkanında uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığa dava

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde berber dükkanında uyuşturucu satan G.U. hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Uyuşturucu ticareti ve bulundurma suçlamalarıyla yargılanacak olan sanık, suçlamaları kabul etmiyor.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, berber dükkanında uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Dumlupınar Mahallesi'ndeki iş yerinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 16 Haziran'da tutuklanan G.U. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, G.U.'nun berber dükkanında poşet içine gizlediği 3,94 gram kokain ve 242 uyuşturucu hapı otomobille yanına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığı belirtildi.

İddianamede, G.U.'nun üst aramasında uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para, iş yerinde de hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi bulunduğu anlatıldı.

Sanığın kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu ve deşifre olmamak için kod adı kullandığı kaydedilen iddianamede, G.U.'nun "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Afet bölgesi ilan edilen ilçemiz fena sallandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FED'in faiz kararına altının ilk tepkisi: İşte gram ve çeyreğin fiyatı

FED'in kararına altının ilk tepkisi: İşte gram ve çeyreğin fiyatı
Balıklıgöl'e atlayan genç! O esnada dudaklarından tek cümle döküldü

Balıklıgöl'e atlayan genç! O esnada dudaklarından tek cümle döküldü
Poz sırasında samimi an! Nilperi Şahinkaya'nın sevgilisine yaptığı hareket dikkatlerden kaçmadı

Poz sırasında samimi an! Yaptığı hareket dikkatlerden kaçmadı
Güllü, ölmeden önce patronuna anlatmış: Başıma bir şey gelirse...

Güllü, ölmeden önce iki isim vermiş: Başıma bir şey gelirse...
FED'in faiz kararına altının ilk tepkisi: İşte gram ve çeyreğin fiyatı

FED'in kararına altının ilk tepkisi: İşte gram ve çeyreğin fiyatı
İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı

İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı
Bingölspor'un dayanışma gecesinde 28 milyon TL toplandı, en yüksek bağış Peker'den geldi

3. Lig ekibinin bağış gecesine damga vurdu! Rakam dudak uçuklattı
Fener taraftarı kahrolacak! Sörloth için kesin karar verildi

Hakkındaki gelişme Fener taraftarını kahredecek
Dzeko, Fener'den gittiği takımda hayatının şokunu yaşadı

Fener'den gittiği takımda hayatının şokunu yaşadı
Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi

Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi
Jose Mourinho'nun Benfica'sından ilk 24 yolunda hayati galibiyet

İlk 24'e kalmak için hayati bir maça çıktı! İşte aldığı sonuç
Trump'tan tarihi operasyon! Görüntüler servis edildi, petrol fiyatları bir anda yükseldi

Böylesi daha önce hiç olmadı! Petrol fiyatlarını uçuran operasyon
Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yerine gelecek isim

Galatasaray'dan gidiyor! Yerine gelecek isim bile belli
title