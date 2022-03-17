Berat Kandili idrak edildi
AA - Orhan Yoldaş - Güncel
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Malatya'da Berat Kandili dolayısıyla program düzenlendiBerat Kandili dolayısıyla kent sakinleri camilerde düzenlenen programlara katıldı.
MALATYA (AA) - Malatya'da Berat Kandili dolayısıyla program düzenlendi
Berat Kandili dolayısıyla kent sakinleri camilerde düzenlenen programlara katıldı.
Kernek Karagözlülüler Camisi'ndeki programda vatandaşlar Kur'an- Kerim tilaveti ile okunan mevlidi dinledi. Mevlidin ardından dua eden vatandaşlar daha sonra namaza durdu.