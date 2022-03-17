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Berat Kandili idrak edildi

AA - Orhan Yoldaş - Güncel
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Malatya'da Berat Kandili dolayısıyla program düzenlendiBerat Kandili dolayısıyla kent sakinleri camilerde düzenlenen programlara katıldı.

MALATYA (AA) - Malatya'da Berat Kandili dolayısıyla program düzenlendi

Berat Kandili dolayısıyla kent sakinleri camilerde düzenlenen programlara katıldı.

Kernek Karagözlülüler Camisi'ndeki programda vatandaşlar Kur'an- Kerim tilaveti ile okunan mevlidi dinledi. Mevlidin ardından dua eden vatandaşlar daha sonra namaza durdu.

Berat Kandili idrak edildi

Berat Kandili idrak edildi

Berat Kandili idrak edildi

AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Berat Kandili, Malatya, Güncel, Haberler

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