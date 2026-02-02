Haberler

Solhan'da Berat Kandili dualarla idrak edildi

Solhan'da Berat Kandili dualarla idrak edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'ün Solhan ilçesinde Berat Kandili dolayısıyla camilerde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okunup mevlitler okundu. İlçe vaizi Osman Numanoğlu, ramazan ayına yaklaşıldığını belirtti. Program sonrası vatandaşlara çeşitli ikramlar yapıldı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde Berat Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

Solhan Ulu Cami'de düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, ilahiler söylendi.

İlçe vaizi Osman Numanoğlu, ramazan ayına bir adım daha yaklaşıldığını belirterek Berat Kandili'nin hayırlara vesile olmasını diledi.

Programın ardından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel
Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın ismi de yer aldı

Tüm dünyayı pislik ağına düşürmüş! Eski cumhurbaşkanı da listede var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tek bir şartı var! Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu

Canlı yayında duyurdular! Galatasaray'a gelmek için tek bir şartı var
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi

Kontrol etmek için gitti, görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı

Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı
Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı
Tek bir şartı var! Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu

Canlı yayında duyurdular! Galatasaray'a gelmek için tek bir şartı var
Mircea Lucescu hastaneye kaldırıldı

Lucescu hastaneye kaldırıldı
Kocaelispor'a destek vermek için hangi ülkeden geldiklerine inanamazsınız

Kocaeli'ye destek vermek için hangi ülkeden geldiklerine inanamazsınız