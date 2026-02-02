Solhan'da Berat Kandili dualarla idrak edildi
Bingöl'ün Solhan ilçesinde Berat Kandili dolayısıyla camilerde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okunup mevlitler okundu. İlçe vaizi Osman Numanoğlu, ramazan ayına yaklaşıldığını belirtti. Program sonrası vatandaşlara çeşitli ikramlar yapıldı.
Bingöl'ün Solhan ilçesinde Berat Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.
Solhan Ulu Cami'de düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, ilahiler söylendi.
İlçe vaizi Osman Numanoğlu, ramazan ayına bir adım daha yaklaşıldığını belirterek Berat Kandili'nin hayırlara vesile olmasını diledi.
Programın ardından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel