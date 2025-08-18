Benin'de Otobüs Kazası: 1 Ölü, 44 Kayıp

Benin'in Oueme Nehri'ne yuvarlanan otobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 44 kişiden ise henüz haber alınamadı. Yetkililer kurtarma çalışmaları için harekete geçti.

COTONOU, 18 Ağustos (Xinhua) -- Benin'de 54 kişinin bulunduğu bir otobüsün, ülkenin orta kesimlerindeki Oueme Nehri'ne yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 44 kişiden ise haber alınamıyor.

Benin İçişleri ve Kamu Güvenliği Bakanı Alassane Seidou, pazar günü erken saatlerde Togo'nun başkenti Lome'den Nijer'in başkenti Niamey'e giden otobüsün sürücüsünün, köprü korkuluğuna çarpıp aracın kontrolünü kaybetmesi üzerine otobüsün nehre düştüğünü söyledi.

Hükümet, kurtarma çalışmaları için tüm imkanları seferber edip acil durum planı devreye sokarken, hastaneye kaldırılan 9 kişinin durumunun stabil olduğunu belirtildi.

Yakınlarını kaybeden ailelere taziyelerini ileten hükümet, kayıp kişilere ulaşmak ve kazanın nedenini belirlemek için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
