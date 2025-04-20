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Benin'de Eş Zamanlı Terör Saldırıları: 8 Asker Hayatını Kaybetti

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Benin'in kuzeyinde düzenlenen iki terör saldırısında 8 asker hayatını kaybetti, 10 asker yaralandı. Çatışmalarda 11 terörist etkisiz hale getirildi. Ülke, 2016'dan beri terör tehdidiyle karşı karşıya.

Benin'in kuzeyinde düzenlenen 2 terör saldırısında 8 asker hayatını kaybetti.

Yerel basında çıkan haberlerde, ülkenin kuzeyindeki "W Milli Parkı"nda bulunan Koudou Şelalesi ve "Point Triple" bölgesinde eş zamanlı terör saldırısı düzenlendiği kaydedildi.

Saldırılarda 8 askerin hayatını kaybettiği, 10 askerin yaralandığı ve çıkan çatışmalarda 11 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Benin'de 9 Ocak'ta yine Point Triple'de düzenlenen terör saldırısında 28 asker yaşamını yitirmişti.

Burkina Faso ve Nijer'e komşu olan Benin'in 2016'dan bu yana terör tehdidiyle karşı karşıya olduğu biliniyor.

El Kaide ve DEAŞ'a bağlı terörist gruplar, Gine Körfezi'ne kıyısı olan ülkelere ilerleyerek, deniz erişimine sahip olmak istiyor.

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Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel - Güncel
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