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Temizlik işçisinin burnunu kıran zanlı tutuklandı

Temizlik işçisinin burnunu kıran zanlı tutuklandı
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Samsun'un Atakum ilçesinde temizlik işçisi İ.K., sahil bandında çöp toplarken C.E. tarafından 'Benim yanımda çöp toplayamazsın' diyerek darbedildi. Burnu kırılan işçi hastaneye kaldırılırken, saldırgan polis tarafından gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan C.E., cezaevine gönderildi.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde temizlik işçisi İ.K.'yi (57) 'Benim yanımda çöp toplayamazsın' diyerek burnunu kıran C.E. (32), tutuklandı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre; Atakum Belediyesi Temizlik İşleri'nde görevli İ.K., sahil bandında çöpleri topladığı sırada C.E., 'Benim yanımda çöp toplayamazsın' diye bağırdı. Devamında C.E., İ.K.'yi darbetti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis eşliğinde hastaneye götürülen İ.K.'nin burnunda kırık tespit edildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, C.E.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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