Bengü, Mardin Kültür Yolu Festivali'nde Hayranlarıyla Buluştu

Şarkıcı Bengü, Mardin Kültür Yolu Festivali'nde sahne alarak, sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi. Konser sonunda duygu dolu bir konuşma yapan Bengü, organizasyona ve dinleyicilere teşekkür etti.

Şarkıcı Bengü, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Mardin Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi.

Artuklu Fuar Alanı'nda düzenlenen konserde sahne alan Bengü, hayranlarıyla buluştu.

Sanatçı, "Unut Beni", "Güzeller İçinden" ve "Korkma Kalbim" gibi sevilen şarkılarının yanı sıra, Gülay'ın "Cesaretin Var mı Aşka" ve Sezen Aksu'nun "Seni Yerler", "Kaçın Kurası" ve "Rakkas" şarkılarını kendi yorumuyla seslendirmesi dinleyicilerden büyük alkış topladı.

Bengü, konser sonunda yaptığı konuşmada, "Öncelikle bu muhteşem kalabalığa, bizim burada olmamızı sağlayan, emeği geçen herkese, Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ve ekibime kocaman alkışlar. En kötü akşamımız böyle olsun inşallah. İyi ki varsınız. Her şey için çok teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
Haberler.com
