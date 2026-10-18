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Ben-Gvir, Netanyahu'nun AB liderlerine kendisini hükümete almama sözü verdiğini savundu

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İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Netanyahu'nun bazı AB ülkelerinin liderlerine 27 Ekim seçimlerini kazanması halinde kendisini hükümete almama sözü verdiğini ileri sürdü. Ben-Gvir, Likud'un seçim öncesinde kendisini zayıflatmaya çalıştığını iddia etti.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Avrupalı liderlere, 27 Ekim'deki seçimlerde başarılı sonuç alırsa kendisini hükümete dahil etmeme sözü verdiğini ileri sürdü.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi lideri Ben-Gvir yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun Likud Partisinin seçimler öncesinde kendisini zayıflatmaya çalıştığını iddia etti.

Ben-Gvir, Netanyahu'nun bazı Avrupa Birliği ülkelerinin liderlerine ve dışişleri bakanlarına, seçimleri kazanması durumunda kendisinin hükümette yer almayacağına dair güvence verdiğini ve bunun doğrulanmış bilgi olduğunu savundu.

"Uzun zamandır bu tür haberler duyuyordum ancak bunların doğru olmaması için dua ediyordum." diyen Ben-Gvir, "Netanyahu'nun siyasi geleceğinin, merkez partileri koalisyona dahil etmekten ziyade güçlü bir sağ koalisyonu sürdürmeye bağlı olduğunu" öne sürdü.

Aşırı sağcı bakan, Netanyahu'ya işaret ederek, "Bibi'nin güçlü bir (Yashar Partisi lideri Gadi) Eisenkot'a değil, güçlü bir Ben-Gvir'e ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Netanyahu ile Ben-Gvir arasında gerilim

İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler yaklaşırken, Netanyahu ile Ben-Gvir arasındaki gerilim dikkati çekmiş, Ben-Gvir Netanyahu'nun kendisiyle görüntü vermekten kaçındığını ileri sürmüştü.

İki koalisyon ortağı arasındaki gerilim, Ben-Gvir'in gelecek hükümette Savunma Bakanlığını istemesine karşın, Netanyahu'nun, "Hem Savunma Bakanlığı hem Ulusal Güvenlik Bakanlığı Likud'un olacak." açıklamasıyla yükselmişti.

Yahudi Gücü Partisinden yapılan açıklamada, Netanyahu, Eisenkot ile anlaşmakla suçlanmıştı.

Kaynak: AA
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